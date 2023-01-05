Трансфер Энцо Фернандеса в Челси под угрозой срыва
Полузащитник сборной Аргентины и Бенфики Энцо Фернандес может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Услугами 21-летнего футболиста активно интересуется Челси. Стороны уже практически согласовали контракт, однако сделка может сорваться.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, Челси и Бенфика все еще не договорились о трансфере Энцо Фернандеса.
Клубы провели новую встречу, однако прийти к соглашению о переходе аргентинца не смогли.
По информации источника, Бенфика требует полную клаусулу - 120 миллионов евро, а Челси готов платить лишь 85.
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На данный момент стороны продолжат вести переговоры, а ключевыми вопросами остаются стоимость трансфера и порядок выплат.
В текущем сезоне Энцо провел 24 матча за Бенфику во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.