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Футбол

Трансфер Энцо Фернандеса в Челси под угрозой срыва

Аргентинца может не быть в лондонском клубе.
Сегодня, 08:55
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Полузащитник сборной Аргентины и Бенфики Энцо Фернандес может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Услугами 21-летнего футболиста активно интересуется Челси. Стороны уже практически согласовали контракт, однако сделка может сорваться.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, Челси и Бенфика все еще не договорились о трансфере Энцо Фернандеса.

Клубы провели новую встречу, однако прийти к соглашению о переходе аргентинца не смогли. 

По информации источника, Бенфика требует полную клаусулу - 120 миллионов евро, а Челси готов платить лишь 85. 

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На данный момент стороны продолжат вести переговоры, а ключевыми вопросами остаются стоимость трансфера и порядок выплат.

В текущем сезоне Энцо провел 24 матча за Бенфику во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. 

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