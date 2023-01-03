Стали известны условия контракта Энцо с Челси
Аргентинец в шаге от перехода в английский гранд.
Полузащитник сборной Аргентины и Бенфики Энцо Фернандес близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Николо Скира в Twitter, лондонский клуб заплатит за футболиста 127 миллионов евро.
Стороны подпишут контракт до лета 2028 года, а заработная плата будет составлять 10 миллионов евро в год.
Отмечается, что бывший клуб Энцо Фернандеса Ривер Плейт получит 25% суммы от трансфера.
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В текущем сезоне Энцо провел 24 матча за Бенфику во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Челси объявил о подписании талантливого форварда.