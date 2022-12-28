Челси объявил о подписании талантливого форварда

Лондонский Челси усилил атакующее звено своего состава.

"Синие" на своем официальном сайте объявили о покупке Давида Датро Фофана. Детали сделки неизвестны.

Фофана официально станет футболистом Челси с первого января 2023 года. Ранее нападающий выступал за Мельде.

На счету 20-летнего ивуарийца 37 матчей в футболке норвежского клуба за этот сезон, где он забил 21 гол и отдал семь результативных передач.