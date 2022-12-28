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Челси объявил о подписании талантливого форварда

Давид Датро Фофана станет полноценным игроком "синих".
Сегодня, 18:24
Давид Датро Фофана
Давид Датро Фофана

Лондонский Челси усилил атакующее звено своего состава.

"Синие" на своем официальном сайте объявили о покупке Давида Датро Фофана. Детали сделки неизвестны.

Фофана официально станет футболистом Челси с первого января 2023 года. Ранее нападающий выступал за Мельде.

На счету 20-летнего ивуарийца 37 матчей в футболке норвежского клуба за этот сезон, где он забил 21 гол и отдал семь результативных передач.


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