Челси объявил о подписании талантливого форварда
Давид Датро Фофана станет полноценным игроком "синих".
Лондонский Челси усилил атакующее звено своего состава.
"Синие" на своем официальном сайте объявили о покупке Давида Датро Фофана. Детали сделки неизвестны.
Фофана официально станет футболистом Челси с первого января 2023 года. Ранее нападающий выступал за Мельде.
На счету 20-летнего ивуарийца 37 матчей в футболке норвежского клуба за этот сезон, где он забил 21 гол и отдал семь результативных передач.