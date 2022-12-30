Челси попытается перехватить Мудрика у Арсенала

Лучший игрок Шахтера в 2022 году Михаил Мудрик привлекает все большее внимание европейских грандов, теперь вингер заинтересовал лондонский Челси, сообщает фан-ресурс клуба со ссылкой на Фабрицио Романо.

Долгое время главным претендентом на украинца был Арсенал, но "канонирам" до сих пор не удалось достичь договоренностей с Шахтером. В то время, как сам Михаил был рад перейти в клуб АПЛ.

Несмотря на то, что донецкий клуб отклонил последнее предложение Арсенала, стороны уверены, что в итоге все же смогут договориться.

Но теперь в борьбу намерена вмешаться Челси, так что, возможно, Шахтер все же получит желанные 100 млн за Мудрика. Как минимум активность "пенсионеров" должна подтолкнуть Арсенал к более активным действиям.

Напомним, что также Челси сейчас работает над трансфером Энцо Фернандеса за 127 млн. евро.