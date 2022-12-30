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Челси начал переговоры о структуре выплат за Фернандеса

Кажется, главная эпопея этой зимы подходит к своему завершению.
Сегодня, 15:41
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Лондонский клуб обсуждает с Бенфикой структуру выплаты 127 млн евро за Энцо Фернандеса, сообщает журналист Сезар Мерло.

"Пенсионеры", похоже, остались основным претендентом на подписание молодого аргентинца уже зимой. Но при этом выплачивать португальцам всю сумму сразу в Лондоне не планируют.

Между клубами идут переговоры о том, какая именно будет структура выплат, сколько Бенфика получит сразу и сколько будет выплачено в виде разных бонусов. Плюс идут переговоры о способе оплаты.

Лишь в таком формате Челси готов подтвердить соглашение, полная выплата отступных не входит в планы лондонцев, но последнее слово все равно остается за Бенфикой. По некоторым сведениям, сам Фернандес дал согласие на переход в АПЛ.

Напомним, что ранее Бенфика заявляла о своей принципиальной позиции относительно молодого аргентинца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Бенфика Лиссабон энцо фернандес

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