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Президент Бенфики: Мы готовы обрадовать Фернандеса за 120 миллионов евро

"Орлы" отпустят своего игрока только при условии соответствующего предложения.
Сегодня, 17:44
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Отлично выступив на минувшем чемпионате мира в Катаре, полузащитник Бенфики и сборной Аргентины Энцо Фернандес заинтересовал некоторые топовые клубы Европы.

Главными претендентами на игрока называют Челси и Манчестер Юнайтед. Но как бы клубы не хотели заполучить аргентинца, Бенфика отказывается продавать его зимой меньше, чем за 120 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в виде отступных.

"Мы не хотим терять Энцо Фернандеса в январе", - заявил президент лиссабонского клуба Руй Кошта. "Но мы готовы обрадовать парня в том случае, если нам предложат за него 120 миллионов евро".

Ранее стало известно, что Ливерпуль не делал никаких предложений Бенфике по трансферу Энцо Фернандеса несмотря на то, что мерсисайдцы тоже находятся среди тех, кто хочет подписать 21-летнего хавбека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руи Кошта Бенфика Лиссабон энцо фернандес

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