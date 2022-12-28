Ливерпуль не делал предложений по Фернандесу
У Манчестер Юнайтед все еще есть шанс подписать футболиста.
Ливерпуль пока не делал предложений о переходе хавбека Бенфики Энцо Фернандеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Английский клуб не направлял лиссабонской команде официальных предложений о переходе 21-летнего аргентинца. Мерсисайдцы проявляют серьезный интерес и общаются с представителями Бенфики.
Напомним, клуб из Португалии готов продать Фернандеса лишь за отступные, которые составляют 120 млн евро.
В текущем сезоне Фернандес провел 22 матча на клубном уровне, отличившись тремя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Бенфика получила третье рекордное предложение по Фернандесу.