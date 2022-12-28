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Ливерпуль не делал предложений по Фернандесу

У Манчестер Юнайтед все еще есть шанс подписать футболиста.
Сегодня, 17:59
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Ливерпуль пока не делал предложений о переходе хавбека Бенфики Энцо Фернандеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб не направлял лиссабонской команде официальных предложений о переходе 21-летнего аргентинца. Мерсисайдцы проявляют серьезный интерес и общаются с представителями Бенфики.

Напомним, клуб из Португалии готов продать Фернандеса лишь за отступные, которые составляют 120 млн евро.

В текущем сезоне Фернандес провел 22 матча на клубном уровне, отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Бенфика получила третье рекордное предложение по Фернандесу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль бенфика энцо фернандес

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