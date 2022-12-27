iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенфика получила третье рекордное предложение по Фернандесу

Полузащитник дорожает на глазах.
Сегодня, 21:01
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

У Бенфики есть шанс продать своего хавбека Энцо Фернандеса за огромную сумму, утверждает издание A Bola.

Ранее это издание сообщало, что уже два клуба готовы удовлетворить аппетиты "орлов" и заплатить 120 млн евро. Издание не назвало клубы, но, скорее всего, речь идет о МЮ и Ливерпуле.

Теперь журналисты сообщают, что португальцы получили третье предложение, превышающее предыдущие.

Дело в том, что президент клуба Руи Кошта хочет сохранить хавбека до лета, поэтому неназванный клуб решил увеличить сумму сделки. Речь может идти о 130 и более миллионах.

В текущем сезоне Фернандес провел 22 матча на клубном уровне, отличившись тремя голами и пятью ассистами.


Статьи по теме

Арсенал планирует поставить памятник Венгеру на Эмирейтс Арсенал планирует поставить памятник Венгеру на Эмирейтс
35-летний Кришито решил возобновить карьеру 35-летний Кришито решил возобновить карьеру
Челси близок к приобретению центрбека Монако Челси близок к приобретению центрбека Монако
Аньелли отрицает все обвинения в собственный адрес Аньелли отрицает все обвинения в собственный адрес
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Европа23:01
Арсенал планирует поставить памятник Венгеру на Эмирейтс
Европа22:55
35-летний Кришито решил возобновить карьеру
Европа22:35
Челси близок к приобретению центрбека Монако
Европа22:20
Аньелли отрицает все обвинения в собственный адрес
Другие22:06
Украинскому паралимпийцу вернули зрение спустя 30 лет после аварии
Европа21:36
Челси обыграл Борнмут, но снова потерял основного игрока
Европа21:20
Рис Джеймс получил травму в своем первом матче с октября
Европа21:01
Бенфика получила третье рекордное предложение по Фернандесу
Формула 120:59
Пилот Альфа Ромео: Меня судили по национальности, но очко в дебютной гонке все изменило
НБА20:37
Игрок Майами побил рекорд НБА по скорострельности трехочковых
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK