Бенфика получила третье рекордное предложение по Фернандесу

У Бенфики есть шанс продать своего хавбека Энцо Фернандеса за огромную сумму, утверждает издание A Bola.

Ранее это издание сообщало, что уже два клуба готовы удовлетворить аппетиты "орлов" и заплатить 120 млн евро. Издание не назвало клубы, но, скорее всего, речь идет о МЮ и Ливерпуле.

Теперь журналисты сообщают, что португальцы получили третье предложение, превышающее предыдущие.

Дело в том, что президент клуба Руи Кошта хочет сохранить хавбека до лета, поэтому неназванный клуб решил увеличить сумму сделки. Речь может идти о 130 и более миллионах.

В текущем сезоне Фернандес провел 22 матча на клубном уровне, отличившись тремя голами и пятью ассистами.