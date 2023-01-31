Клуб Безуса арендовал Беседина
Омония воспользовалась услугами украинца.
Украинский форвард Артем Беседин сменил клубную прописку. Игрок перебрался в кипрскую Омонию.
Как сообщает пресс-служба клуба, Беседин стал футболистом команды на правах аренды. Договор без опции выкупа.
Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ο Artem Besedin!— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) January 31, 2023
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В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей и не отметился забитыми мячами. На его счету лишь одна результативная передача.
Стоит отметить, что за Омонию выступает украинский хавбек Роман Безус.