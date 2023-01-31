Клуб Безуса арендовал Беседина

Украинский форвард Артем Беседин сменил клубную прописку. Игрок перебрался в кипрскую Омонию.

Как сообщает пресс-служба клуба, Беседин стал футболистом команды на правах аренды. Договор без опции выкупа.

Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ο Artem Besedin!



Περισσότερα: https://t.co/SHVFQCHBTE — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) January 31, 2023

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей и не отметился забитыми мячами. На его счету лишь одна результативная передача.

Стоит отметить, что за Омонию выступает украинский хавбек Роман Безус.