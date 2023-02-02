Экс-нападающего Наполи и Ювентуса оправдали по делу об обороте наркотиков спустя 17 лет

После шестнадцати лет неопределенности и поисков справедливости Микеле Падовано, бывший нападающий Ювентуса и Наполи, наконец-то был оправдан за торговлю наркотиками. Падовано был арестован в 2006 году, и прокуроры хотели приговорить его к 24 годам лишения свободы за предполагаемую торговлю гашишем.

Однако по мере рассмотрения дела срок заключения был сокращен до 6 лет и 8 месяцев. В конце концов, в прошлом году апелляционный суд отменил его приговор, а теперь он был оправдан вторым апелляционным судом.

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Падовано выразил свою радость и благодарность за то, что правосудие восторжествовало. Он отметил, что "свет в его жизни" погас шестнадцать лет назад, но теперь тьма рассеялась, и его сердце снова стало теплым. Он поблагодарил суд, своих адвокатов, свою семью и всех, кто верил в него.

Адвокаты экс-футболиста, Джакомо Франкини и Микеле Галассо, также выразили свою радость по поводу результата. Они рассказали, что никогда не сомневались в невиновности своего клиента и благодарны за то, что пересмотр дела апелляционным судом вернул Падовано достоинство и жизнь.