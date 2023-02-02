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Нуньес рассказал, какой совет ему дал Луис Суарес

Форвард уверен, что сумеет адаптироваться.
Вчера, 21:59
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Уругвайский форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес поделился с журналистами советом, который ему дал Луис Суарес.

Напомним, что летом 2022 года Ливерпуль подписал уругвайца за 100 млн евро, включая бонусы. В 14 играх этого сезона Дарвин забил лишь 5 мячей, а потому неоднократно критиковался за свою реализацию.

У футболиста настолько не получалось времени забивать, что он стал очередной жертвой карикатуриста Омара Момани

Однако 23-летний футболист намерен всем доказать, чего он стоит. Дарвин рассказал, что Луис Суарес дал ему один совет.

"Он сказал мне, что я должен быть спокоен, когда дело доходит до завершения атак. Он хочет, чтобы оно занимало у меня на секунду дольше, потому что если я буду бить со злостью или торопиться, все всегда будет плохо. Он просит меня спокойно потратить лишнюю секунду, чтобы забить. 

Конечно, мне еще над многими вещами нужно поработать, например, над завершением. Но я думаю, что со мной происходит то же самое, что случилось с Суаресом. На второй год в Ливерпуле он стал разрывать. 

Нечто подобное уже случалось со мной в Бенфике. Первый год прошел для меня очень плохо, а во втором я взорвался. Здесь, я думаю, происходит то же самое. Я надеюсь, что следующий сезон будет таким же, как второй сезон в Бенфике. Я сделаю все, что в моих силах, и, надеюсь, мне будет везти", – сказал нападающий Ливерпуля в интервью Sky Sports.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Дарвин Нуньес

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