Анчелотти проводит 850-й матч в рамках топ-5 лиг

Матч 17-го тура между мадридским Реалом и Валенсией стал 850-м в карьере Карло Анчелотти в топ-5 лигах.

Самое поразительное то, что итальянский специалист успел поработать в каждой из пяти.

Помимо Реала папа Карло возглавлял Ювентус, Милан, ПСЖ, Эвертон, Челси, Наполи и Баварию.

Большую часть карьеры Анчелотти провел в Серии А - 486 матчей. Далее следует АПЛ (134), Ла Лига (133), Лига 1 (53) и наконец Бундеслига (40).

Отметим, что в этом матче красивой отметки достиг и Винисиус Джуниор.