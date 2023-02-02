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Винисиус вошел в топ-3 самых молодых игроков в истории Реала, сыгравших 200 матчей за клуб.

Бразилец преодолел важную отметку.
Вчера, 22:33
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор достиг важного рубежа в стартовом составе мадридского Реала - сыграл свой 200-й матч за клуб.

В свои 22 года, 6 месяцев и 18 дней бразильский вингер стал третьим самым молодым игроком, достигшим этого рубежа в истории команды, его опережают только Рауль (21 год, 5 месяцев и 22 дня) и Икер Касильяс (22 года, 4 месяца и 26 дней)

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За это время он внес значительный вклад в успех команды, забив 48 голов и отдав 49 голевых передач в этих 200 матчах.

На момент написания новости счет в матче с Валенсией 0:0, идет первый тайм.


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