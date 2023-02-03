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Президент Бенфики: Энцо Фернандес не дал нам ни единого шанса, он не хотел оставаться

Руи Кошта разочаровался в игроке, который не захотел помочь команде выиграть чемпионат Португалии, при этом заключив контракт с Челси.
Сегодня, 20:59
Энцо Фернандес / ФК Челси
Энцо Фернандес / ФК Челси

Во время переговоров между Бенфикой и Челси была предложена аренда, в рамках которой Энцо Фернандес доиграл бы сезон в Португалии, при этом получая новую зарплату от англичан. Однако сам футболист отказался от такого варианта.

Впоследствии стороны достигли соглашения по полноценному трансферу за 121 миллион евро. Несмотря на полученные деньги, президент "орлов" Руи Кошта остался разочарован 22-летним аргентинцем.

"Энцо Фернандес не хотел оставаться в Бенфике. Он не дал нам ни единого шанса. Я сделал все, что мог. Мне грустно, но я не собираюсь плакать из-за игрока, который не хотел остаться", - цитирует Кошту Football London.

"В день дедлайна мы договорились отпустить Энцо летом, но он не хотел оставаться. В тот момент я сказал: "Он больше не может играть за Бенфику, ни в коем случае". Я не буду плакать из-за игроков, которые не хотят носить нашу футболку".

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"У меня была надежда, что Энцо захочет помочь нам выиграть чемпионство. Когда я понял, что он не хочет этого, я также не хотел, чтобы он снова носил футболку Бенфики".

Напомним, что Челси внес Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Жоау Феликса в заявку на Лигу чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Руи Кошта Бенфика Лиссабон энцо фернандес

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