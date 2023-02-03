Трансфер Энцо Фернандеса испортил Ливерпулю план по покупке Беллингема

У Боруссии теперь будет отличный аргумент при переговорах по продаже англичанина.

Задача Ливерпуля по покупке у дортмундской Боруссии Джуда Беллингема заметно усложнилась. Этому поспособствовал недавний трансфер Энцо Фернандеса в Челси за 121 миллион евро.

Недавно "шмели" обозначили стоимость 19-летнего хавбека - 100 миллионов и ни центом меньше. Мерсисайдцы надеялись летом убедить немцев снизить запросы, однако теперь, по мнению журналиста Bild Кристиана Фалька, сделать это будет крайне сложно.

"Мы уже упоминали, что в марте должны быть разговоры по поводу Джуда Беллингема", - цитирует Фалька CaughtOffside.

"Все стороны внимательно следили за сделкой Энцо Фернандеса; Конечно, в Дортмунде теперь чувствуют, что у них есть подходящая точка отсчета для Беллингема благодаря трансферу Челси".

"Теперь они говорят, что Джуд не будет стоить дешевле. Так что Ливерпуль знает, что ему нужно предложить — сумма не должна быть меньше, чем трансферная стоимость Фернандеса".

Ранее стало известно, что Энцо Фернандес, а также Михаил Мудрик и Жоау Феликс попали в заявку Челси на плей-офф Лиги чемпионов.