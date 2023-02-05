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Реал определился с потенциальным усилием в центр поля

Беллингем стал ключевой целью мадридцев.
Сегодня, 17:52
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Реал намерен любой ценой усилится хавбеком Боруссии Дортмунд Джудом Беллингемом. Об этом сообщает издание Relevo.

Главной целью мадридского клуба стал 19-летний англичанин. На подписание полузащитника "сливочные" затратят все возможные ресурсы. Как ожидается, других звездных новичков в Реале летом не будет.

Действующий контракт Беллингема с Боруссией Дортмунд рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 млн евро.

В текущем сезоне на счету англичанина 4 гола и 4 ассиста в 18 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал намерен продлить контракт с одним из своих полузащитников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Реал Мадрид джуд беллингем

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