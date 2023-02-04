Реал намерен продлить контракт с одним из своих полузащитников

Себальос может продолжить карьеру в стане мадридского клуба.

Реал намерен продлить контракт с хавбеком Дани Себальосом. Об этом сообщает издание Marca.

Руководство мадридского клуба уже сообщило 26-летнему испанцу о желании продлить с ним соглашение. Сам футболист также хочет переподписать контракт, который истекает летом.

Напомним, Себальос перешел в Реал из Бетиса в 2017 году. Полузащитник провел два года в аренде в Арсенале, после чего вернулся в Мадрид.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Реал принял решение не продлевать контракт со своим форвардом.