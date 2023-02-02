Реал принял решение не продлевать контракт со своим форвардом

В Реале определились с будущим ряда игроков клуба. Об этом сообщает издание Cope.

Этим летом заканчиваются соглашения хавбеков Тони Крооса, Луки Модрича, Дани Себальоса, нападающих Мариано Диаса, Марко Асенсио и защитника Начо Фернандеса.

В июне команду точно покинет представитель Доминиканы. С 29-летним форвардом Реал не собирается продлевать контакт, хоть сам игрок готов подписать новое соглашение.

По ходу сезона будет продлен контракт с Начо, а вот будущее Асенсио, Модрича и Себальоса решится в ближайшие месяцы.

Что касается Тони Крооса, судьба игрока в его руках. Клуб с радостью продлит договор с футболистом, если он не решит объявить о завершении карьеры.

Ранее Анчелотти высказался об интересе клубов из Саудовской Аравии к Модричу и Бензема.