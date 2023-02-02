iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал принял решение не продлевать контракт со своим форвардом

Мариано покинет клуб в качестве свободного агента.
Сегодня, 16:47
Мариано Диас / Getty Images
Мариано Диас / Getty Images

В Реале определились с будущим ряда игроков клуба. Об этом сообщает издание Cope.

Этим летом заканчиваются соглашения хавбеков Тони Крооса, Луки Модрича, Дани Себальоса, нападающих Мариано Диаса, Марко Асенсио и защитника Начо Фернандеса.

В июне команду точно покинет представитель Доминиканы. С 29-летним форвардом Реал не собирается продлевать контакт, хоть сам игрок готов подписать новое соглашение.

По ходу сезона будет продлен контракт с Начо, а вот будущее Асенсио, Модрича и Себальоса решится в ближайшие месяцы.

Что касается Тони Крооса, судьба игрока в его руках. Клуб с радостью продлит договор с футболистом, если он не решит объявить о завершении карьеры.

Ранее Анчелотти высказался об интересе клубов из Саудовской Аравии к Модричу и Бензема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Мариано Диас

Статьи по теме

Анчелотти высказался об интересе клубов из Саудовской Аравии к Модричу и Бензема Анчелотти высказался об интересе клубов из Саудовской Аравии к Модричу и Бензема
Анчелотти: Я никогда не буду жертвовать одним турниром ради победы в другом Анчелотти: Я никогда не буду жертвовать одним турниром ради победы в другом
Основной защитник Реала выбыл на длительный срок из-за травмы Основной защитник Реала выбыл на длительный срок из-за травмы
Ничья в пользу Барселоны: Реал Мадрид и Реал Сосьедад не определили победителя Ничья в пользу Барселоны: Реал Мадрид и Реал Сосьедад не определили победителя
Помочь журналистам

Видео

Бетис - Барселона - 1:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Бетис - Барселона - 1:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа19:42
Экс-нападающего Наполи и Ювентуса оправдали по делу об обороте наркотиков спустя 17 лет
Европа19:16
МОК осудил решение Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян
Европа18:50
МЮ вернул Гринвуда в список игроков на сайте
Баскетбол18:30
В США в результате потасовки на матче школьных команд по баскетболу погиб 60-летний мужчина
Европа18:14
Динамо может избавиться от еще одного форварда
Олимпийские игры17:45
Олимпийский комитет США поддержал решение МОК о допуске росийских спортсменов
Европа17:08
Мбаппе - главный претендент на капитанскую повязку сборной Франции
Европа16:47
Реал принял решение не продлевать контракт со своим форвардом
Европа16:29
С Гринвуда сняли все обвинения
Европа16:22
Рой Кин: Уход Роналду помог Манчестер Юнайтед и тен Хагу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK