Реал принял решение не продлевать контракт со своим форвардом
В Реале определились с будущим ряда игроков клуба. Об этом сообщает издание Cope.
Этим летом заканчиваются соглашения хавбеков Тони Крооса, Луки Модрича, Дани Себальоса, нападающих Мариано Диаса, Марко Асенсио и защитника Начо Фернандеса.
В июне команду точно покинет представитель Доминиканы. С 29-летним форвардом Реал не собирается продлевать контакт, хоть сам игрок готов подписать новое соглашение.
По ходу сезона будет продлен контракт с Начо, а вот будущее Асенсио, Модрича и Себальоса решится в ближайшие месяцы.
Что касается Тони Крооса, судьба игрока в его руках. Клуб с радостью продлит договор с футболистом, если он не решит объявить о завершении карьеры.
Ранее Анчелотти высказался об интересе клубов из Саудовской Аравии к Модричу и Бензема.