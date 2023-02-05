Директор Баварии прокомментировал отказ от подписания Роналду

В клубе не могли позволить себе столь дорогой трансфер.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич объяснил отказ от подписания форварда Криштиану Роналду.

"Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал Жорже Мендешу: "Для нас это невыполнимая задача".

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Это не подходило Баварии ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии", – сказал Салихамиджич в интервью Bild.

Напомним, Роналду этой зимой перешел в Ан-Наср в качестве свободного агента. Португалец подписал контракт на 2 гола с зарплатой 200 млн евро за сезон.