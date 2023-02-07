iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президента клуба Бундеслиги подозревают в незаконной покупке и хранении наркотиков

У Петера Фишера серьезные проблемы.
Сегодня, 17:22
Петер Фишер
Петер Фишер

У президента немецкого Айнтрахта Петера Фишера ожидаются серьезные неприятности.

Как сообщает издание Sportschau, прокуратура Франкфурта начала расследование по незаконному хранению и приобретению наркотиков.

По информации источника, 13-летний сын Фишера употреблял кокаин вместе с другом, мать которого заметила необычное поведение мальчика, сообщив об этом в школу и полицию.

Читай также: Экс-нападающего Наполи и Ювентуса оправдали по делу об обороте наркотиков спустя 17 лет

Полиция Франкфурта провела обыск в квартире функционера, где с помощью собаки были найдены остатки наркотиков. Также под следствие попали его супруга и 25-летний сын.

Стоит сказать, что сегодня, 7 февраля, Айнтрахт проведет матч 1/8 финала Кубка Германии, где встретится с Дармштадтом. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
 


Статьи по теме

Мер Парижа высказалась против допуска россиян к Олимпиаде-2024 Мер Парижа высказалась против допуска россиян к Олимпиаде-2024
Анчелотти высказался об игровом спаде Реала Анчелотти высказался об игровом спаде Реала
Манчестер Юнайтед не будет оспаривать красную карточку Каземиро Манчестер Юнайтед не будет оспаривать красную карточку Каземиро
В Альфа Ромео надеются на успех нового болида В Альфа Ромео надеются на успех нового болида
Помочь журналистам

Видео

Хто вище б'є, той краще грає: футболисты Зари похвастались своей "точностью"
Хто вище б'є, той краще грає: футболисты Зари похвастались своей "точностью"

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры17:49
Мер Парижа высказалась против допуска россиян к Олимпиаде-2024
Европа17:22
Президента клуба Бундеслиги подозревают в незаконной покупке и хранении наркотиков
Европа17:15
Анчелотти высказался об игровом спаде Реала
Европа16:51
Манчестер Юнайтед не будет оспаривать красную карточку Каземиро
Формула 116:38
В Альфа Ромео надеются на успех нового болида
Киберспорт16:27
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт16:14
IEM Katowice 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO
Европа16:02
Коло-Муани может покинуть Айнтрахт за 100 млн евро
ММА15:56
Чендлер сделал прогноз на свой бой против Макгрегора
Европа15:43
Роналдиньо подтвердил, что его сына приняли в академию Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK