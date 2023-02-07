Президента клуба Бундеслиги подозревают в незаконной покупке и хранении наркотиков

У президента немецкого Айнтрахта Петера Фишера ожидаются серьезные неприятности.

Как сообщает издание Sportschau, прокуратура Франкфурта начала расследование по незаконному хранению и приобретению наркотиков.

По информации источника, 13-летний сын Фишера употреблял кокаин вместе с другом, мать которого заметила необычное поведение мальчика, сообщив об этом в школу и полицию.

Читай также: Экс-нападающего Наполи и Ювентуса оправдали по делу об обороте наркотиков спустя 17 лет

Полиция Франкфурта провела обыск в квартире функционера, где с помощью собаки были найдены остатки наркотиков. Также под следствие попали его супруга и 25-летний сын.

Стоит сказать, что сегодня, 7 февраля, Айнтрахт проведет матч 1/8 финала Кубка Германии, где встретится с Дармштадтом. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

