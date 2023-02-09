Месси и Неймар - худшие игроки матча Марсель - ПСЖ

Матч, который звезды хотели бы поскорее забыть.

Вчера в рамках 1/8 Кубка Франции ПСЖ уступил Марселю со счетом 2:1 и вылетел из турнира. Многие игроки ПСЖ вообще отсутствовали на поле, согласно оценкам от французской газеты L'Équipe.

Лучшим в составе парижан стал Джанлуиджи Доннарумма, получить 7 баллов из 10 не помешали даже два пропущенных гола.

Лишь по 5 баллов получили Нуно Мендеш, Маркиньош, Данило Перейра и Марко Верратти. А вот остальные игроки ПСЖ совершенно не впечатлили.

Единственный гол ПСЖ не помог Серхио Рамосу получить оценку выше 4 баллов. Столько же получили Ашраф Хакими, Фабиан Руис и, неожиданно, Лионель Месси.

Худшим игроком на поле по оценке стал Неймар. Бразильцу, пожалуй, стоит побыстрее забыть этот матч, в котором он получил всего 3 балла из 10.

Обзор матча Марсель - ПСЖ вы можете посмотреть на нашем сайте.