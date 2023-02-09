Ибрагимович: Если я могу подавать пример и быть лидером, я это делаю

Нападающий Милана Златан Ибрагимович поделился мыслями о возможности помочь "россонери" в конце сезона и завершении карьеры.

"Я хочу демонстрировать свой талант ежедневно с большим желанием, но это не только личное. Я хочу передавать свой опыт другим, потому что возможность помочь команде - это совсем другое дело.

Мне 41 год, я играю в топ-клубе и нахожусь на вершине. Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя.

Если бы я делал все для себя, я уже курил бы сигары на острове. Если я могу быть примером и лидером, я это делаю", - заявил Златан.

Напомним, ранее Милан определился с кандидатами на пост главного тренера.