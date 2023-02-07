В Милане определились с кандидатами на пост главного тренера клуба

В Милане определись с потенциальной заменой главному тренеру Стефано Пиоли. Об этом сообщает издание Milan News.

Возглавить итальянский клуб могут Антонио Конте, сейчас работающий в Тоттенхэме, и Роберто Де Дзерби, тренирующий Брайтон.

Проблемой при подписании вышеупомянутых специалистов могут стать из зарплаты. Конте зарабатывает в стане "шпор" около 17 млн евро за сезон, а Де Дзерби в Брайтоне - 5 млн евро в год.

Напомним, Милан проиграл 4 матча подряд и не побеждает с 4 января. Команда занимает лишь шестое место после 21 тура Серии А, набрав 38 баллов.

Ранее сообщалось, что Кака посоветовал Леау не покидать Милан.