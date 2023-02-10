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Беллингем определился с местом продолжения карьеры

Англичанину интересен проект одного из топ-клубов родной страны, однако все не так просто.
Сегодня, 00:51
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем рассматривает вариант с переходом в Ливерпуль. Об этом сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер.

Англичанин активно проявлял интерес к мерсисайдцам, однако теперь игрок сомневается в переходе из-за неудач "красных" в этом сезоне. Теперь Беллингем может остаться в Боруссии еще на год.

"Из разговоров с окружением Беллингема понятно, что Джуд склоняется к тому, чтобы поработать с Юргеном Клоппом и перейти в Ливерпуль.

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Но сейчас Ливерпуль на 10-м месте и на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Вот почему Беллингем сомневается. Если бы Ливерпуль был вторым или третьим, он уже сказал бы "да", – заявил Бергер в подкасте Die Dortmund-Week.

Отметим, ввиду сложившейся ситуации, Боруссия хочет предложить своему ключевому игроку новый контракт на 5 лет.

В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина 4 гола и 4 ассиста в 18 матчах Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Боруссия Дортмунд джуд беллингем

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