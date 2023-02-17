Матч Барселона - Манчестер Юнайтед стал самым посещаемым в истории ЛЕ

Да еще и с большим отрывом.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между Барселоной и Манчестер Юнайтед оказался самым посещаемым в истории турнира.

Встреча, которая прошла 16 февраля на Камп Ноу, собрала 90 255 фанатов обоих клубов и поставила исторический рекорд.

К счастью почти 100 тысяч фанатов Барселона и Манчестер Юнайтед устроили веселую перестрелку, но не смогли определить сильнейшего.

Самые посещаемые матчи Лиги Европы

Барселона – Манчестер Юнайтед (2023 год, 90 255 зрителей на стадионе); Тоттенхэм – Гент (2017, 80 465) Манчестер Юнайтед – Ливерпуль (2016, 75 180) Манчестер Юнайтед – Фенербахче (2016, 73 063) Динамо Киев – Эвертон (2015, 67 553) Манчестер Юнайтед – Аякс (2012, 67 328)

Напомним, что благодаря результату этого матча Маркус Рэшфорд был признан игроком недели в ЛЕ.