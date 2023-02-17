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Матч Барселона - Манчестер Юнайтед стал самым посещаемым в истории ЛЕ

Да еще и с большим отрывом.
Сегодня, 19:03
Барселона - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Барселона - Манчестер Юнайтед / Getty Images

Матч 1/16 финала Лиги Европы между Барселоной и Манчестер Юнайтед оказался самым посещаемым в истории турнира.

Встреча, которая прошла 16 февраля на Камп Ноу, собрала 90 255 фанатов обоих клубов и поставила исторический рекорд.

К счастью почти 100 тысяч фанатов Барселона и Манчестер Юнайтед устроили веселую перестрелку, но не смогли определить сильнейшего.

Самые посещаемые матчи Лиги Европы

  1. Барселона – Манчестер Юнайтед (2023 год, 90 255 зрителей на стадионе);
  2. Тоттенхэм – Гент (2017, 80 465)
  3. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль (2016, 75 180)
  4. Манчестер Юнайтед – Фенербахче (2016, 73 063)
  5. Динамо Киев – Эвертон (2015, 67 553)
  6. Манчестер Юнайтед – Аякс (2012, 67 328)

Напомним, что благодаря результату этого матча Маркус Рэшфорд был признан игроком недели в ЛЕ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Барселона манчестер юнайтед

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