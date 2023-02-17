Рэшфорд - игрок недели в ЛЕ, Эурснес - в ЛЧ
Завершилось голосование за игроков недели в еврокубках, Маркус Рэшфорд ожидаемо стал лучшим в Лиге Европы, а вот в Лиге Чемпионов результат интересней.
Нападющий Манчестер Юнайтед забил гол Барселоне, а также поучавствовал в эпизоде с автоголом Жюле Кюнде. В этом сезоне англичанин демострирует невероятную игру.
Также на эту награду претендовали Аксель Дисаси, Лукас Окампос и Дмитрий Крыськив.
В Лиге Чемпионов игроком недели признали хавбека Бенфики Фредрика Эурснеса, который опередил в голосовании Рафаэля Леау, Кингсли Комана и Карима Адейеми.
А вот в Лиге конференций лучшим игроком недели стал игрок АЕК из Ларнаки Анхель Гарсия. 30-летний испанец забил единственный гол в ворота Днепра-1.
Нападающий сумел обойти в голосовании Луку Йовича, Трезеге и Марко Янковича.