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Рэшфорд - игрок недели в ЛЕ, Эурснес - в ЛЧ

А в Лиге конференций приз забрал обидчик Днепра-1.
Сегодня, 18:00
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Завершилось голосование за игроков недели в еврокубках, Маркус Рэшфорд ожидаемо стал лучшим в Лиге Европы, а вот в Лиге Чемпионов результат интересней.

Нападющий Манчестер Юнайтед забил гол Барселоне, а также поучавствовал в эпизоде с автоголом Жюле Кюнде. В этом сезоне англичанин демострирует невероятную игру.

Источник: Getty Images

Также на эту награду претендовали Аксель Дисаси, Лукас Окампос и Дмитрий Крыськив.

В Лиге Чемпионов игроком недели признали хавбека Бенфики Фредрика Эурснеса, который опередил в голосовании Рафаэля Леау, Кингсли Комана и Карима Адейеми.

Источник: Getty Images

А вот в Лиге конференций лучшим игроком недели стал игрок АЕК из Ларнаки Анхель Гарсия. 30-летний испанец забил единственный гол в ворота Днепра-1.

Источник: scdnipro1.com.ua

Нападающий сумел обойти в голосовании Луку Йовича, Трезеге и Марко Янковича.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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