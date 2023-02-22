Нападающий Барселоны рассказал о том, как преодолел психологические проблемы

Вингер Барселоны Ферран Торрес поделился деталями получения психологической помощи.

"Я оказался в бездонной яме и не видел выхода. Со мной такого еще не бывало. И тогда я решил поработать с психологом.

Я лишился уверенности в себе, все оказывало на меня влияние.

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Обращение к психологу будет становиться все более нормальным явлением в футболе. Бывают недели, когда я вообще не хожу к нему, бывают – когда хожу по три раза. Мы не всегда говорим о футболе – также обсуждаем мою личную жизнь.

Было больно, но в то же время это великолепный опыт, потому что я стал чувствовать себя сильнее", – сказал Торрес в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету 22-летнего испанца всего 2 гола в 19 матчах Ла Лиги.