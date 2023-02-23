Гути: Мбаппе стоит перейти в Реал, но с опущенной головой

Бывший футболист Реала Гути высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в стан мадридцев.

"После той гадости, которую он сделал по отношению к клубу, ему придется все зарабатывать с нуля, даже если Реал заплатит за него 300 млн евро.

Ему стоит перейти. Но перейти с опущенной головой, стать в раздевалке "одним из". В ином случае он совершит ошибку, это будет означать, что он не понимает, в какой клуб переходит.

Такова реальность. Я играл с Зиданом, играл с Фигу, играл с Роналдо. Именно так вы и должны переходить в Реал. Я не знаю, какова обстановка в раздевалке ПСЖ, как устроена его жизнь в Париже, но в раздевалку Реала ты должен заходить именно так. Иначе тебя не захотят в ней видеть.

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Нужно сказать Килиану: "Мы подписываем лучшего в мире, но Реал много лет так делает, ты не первый. Далеко не первый".

Такова действительность, вот что такое Реал и вот что происходит в его раздевалке. Сделал ли ты себе где-то имя, не имеет значения. Сложнейшая задача – стать лучшим в мире в составе Реал Мадрид, и пока ты этого не сделал", – сказал Гути в интервью El Chiringuito.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 15 голов и 2 ассиста в 20 матчах Ла Лиги.