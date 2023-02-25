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Представители Реала могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси

Руководство мадридцев не устраивает данный расклад.
Сегодня, 12:11
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Представители Реала могут пропустить церемонию вручения наград The Best. Об этом сообщает издание Relevo.

В клубе сомневаются, стоит ли отправлять своих дей на мероприятие из-за вероятной победы нападающего ПСЖ Лионеля Месси в категории "лучший игрок".

Церемонию могут пропустить игроки и руководство Реала. Мадридский клуб считает возможное отсутствие наград для их футболистов поводом пропустить мероприятие.

Напомним, имена победителей будут объявлены 27 февраля на церемонии награждения в Париже.

Ранее сообщалось, что Реал потерял двоих игроков после матча с Ливерпулем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Реал Мадрид The best FIFA

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