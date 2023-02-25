Представители Реала могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси

Представители Реала могут пропустить церемонию вручения наград The Best. Об этом сообщает издание Relevo.

В клубе сомневаются, стоит ли отправлять своих дей на мероприятие из-за вероятной победы нападающего ПСЖ Лионеля Месси в категории "лучший игрок".

Церемонию могут пропустить игроки и руководство Реала. Мадридский клуб считает возможное отсутствие наград для их футболистов поводом пропустить мероприятие.

Напомним, имена победителей будут объявлены 27 февраля на церемонии награждения в Париже.

Ранее сообщалось, что Реал потерял двоих игроков после матча с Ливерпулем.