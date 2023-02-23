Реал потерял двоих игроков после матча с Ливерпулем

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов стал для Реала не только разгромной победой, но и болезненным ударом - сразу два игрока получили травмы.

У Давида Алабы, который был заменен на 27-й минуте дагностировали повреждение дистального прикрепления сухожилия бицепса правой ноги. Восстановление займет не меньше месяца.

Немного больше повезло Родриго, напомним, бразильца сняли на 81-й минуте матча, у него выявлена травма грушевидной мышцы.

Бразилец пропустит около 10 дней, но именно сейчас у Реала впереди важные матчи. 25 февраля на Бернабеу приедет Атлетико Мадрид.

А уже 2 февраля зрители всего мира смогут насладиться очередным Эль Классико, который оба игрока пропустят.