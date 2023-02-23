iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал потерял двоих игроков после матча с Ливерпулем

Алаба и Родриго пропустят Эль Классико.
Сегодня, 16:14
Родриго, Давид Алаба и Винисиус / Getty Images
Родриго, Давид Алаба и Винисиус / Getty Images

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов стал для Реала не только разгромной победой, но и болезненным ударом - сразу два игрока получили травмы.

У Давида Алабы, который был заменен на 27-й минуте дагностировали повреждение дистального прикрепления сухожилия бицепса правой ноги. Восстановление займет не меньше месяца.

Немного больше повезло Родриго, напомним, бразильца сняли на 81-й минуте матча, у него выявлена травма грушевидной мышцы.

Бразилец пропустит около 10 дней, но именно сейчас у Реала впереди важные матчи. 25 февраля на Бернабеу приедет Атлетико Мадрид.

А уже 2 февраля зрители всего мира смогут насладиться очередным Эль Классико, который оба игрока пропустят.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Давид Алаба Родриго Гоэс

Статьи по теме

Реал предоставил игроку выбор: продлить контракт или уйти Реал предоставил игроку выбор: продлить контракт или уйти
Клопп: Вероятно, Анчелотти считает, что все решено. Честно, я тоже так думаю Клопп: Вероятно, Анчелотти считает, что все решено. Честно, я тоже так думаю
"Невероятное выступление": Анчелотти оценил разгром Ливерпуля "Невероятное выступление": Анчелотти оценил разгром Ливерпуля
Бензема - о матче с Ливерпулем: После стартовых 15 минут мы увидели настоящий Реал Бензема - о матче с Ливерпулем: После стартовых 15 минут мы увидели настоящий Реал
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 119:06
Бахрейн. Тесты. Ферстаппен - лучший, Астон Мартин сломался, Феррари прогибается
Европа18:51
Оуэн: Не думал, что Нуньес будет настолько сырым, но у него есть задатки топ-игрока
Европа18:37
Бентанкур пропустит почти весь 2023 год
Бокс18:28
Отец Фьюри призвал Уайлдера завершить карьеру
НБА18:23
Матч всех звезд-2023 стал худшим за всю историю проведения
Формула 117:59
Стали известны подробности инцидента со Строллом
Европа17:55
Агент Забитцера: В Манчестер Юнайтед мы видим Марселя, который был в РБ Лейпциге
Европа17:50
Боруссия Дортмунд договорилась о переходе защитника из Боруссии Менхенгладбах
НБА17:31
Клипперс объявили о подписании контракта с Уэстбруком
Европа17:30
Руководство Ньюкасла придумало игрокам мотивацию на финал Кубка лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK