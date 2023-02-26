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Атлетико потерял ключевого игрока до конца сезона

Рейнилдо выбыл на долгий срок.
Сегодня, 13:11
Рейнилдо / Getty Images
Рейнилдо / Getty Images

Мозамбикский защитник Атлетико Рейнилдо точно уже не сыграет в этом сезоне, у игрока разрыв крестообразных связок.

Напомним, что во время мадридского дерби игрок получил повреждение после стыка с Федерико Вальверде. Продолжить матч защитник не смог и покинул поле на носилках.

Пресс-служба Атлетико сообщила, что у игрока диагностировали разрыв крестообразных связок правого колена. В этом сезоне защитник точно больше не сыграет.

Рейнилдо перешел в Атлетико прошлой зимой за 3 млн евро из Лилля и в этом сезоне стал ключевой фигурой обороны "матрасников".

Защитник провел 33 игры за Атлетико во всех турнирах в этом сезоне. Учитывая красную карточку Анхеля Корреа, у Атлетико будут непростые матчи в ближайшее время.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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