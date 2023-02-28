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Реал - Барселона: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Испании

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Реалом и Барселоной в Кубке Испании.
Сегодня, 13:04
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

В четверг, 2 марта, продолжится национальный турнир в Испании - Кубок Испании-2022/23. Во второй паре сыграют мадридский Реал и Барселона.

Противостояние состоит из двух игр, но, несмотря на это, команды сделают все возможное, чтобы достичь позитивного результата перед отвеным матчем.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона

Трансляция 1/2 финала Кубка Испании между Реалом и Барселоной будет доступна в этой новости 2 марта и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO. Также на ISPORT.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

В своей истории команды провели почти 300 матчей в различных турнирах. В последний раз Реал и Барселона играли в рамках Суперкубка Испании, который прошел в январе текущего года. Победителем противостояния стали каталонцы, которые выиграли поединок - 3:1.

В преддверии поединка команды провели свои матчи в чемпионате Испании. Реал в мадридском дерби не сумел обыграть Атлетико (1:1), а Барселона потеряла важные очки в игре с Альмерией (0:1).

Напомним, в первой паре 1/2 финала Кубка Испании встречаются Осасуна и Атлетик.

Отметим, на ISPORT.ua доступен прогноз матча Реал - Барселона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал

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