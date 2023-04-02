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Барселона - Реал: прогноз на ответный матч 05.04.2023 Кубка Испании

Команды встретятся в поединке 1/2 финала Кубка Испании-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 17:00
Барселона - Реал: прогноз на матч / Getty Images
Барселона - Реал: прогноз на матч / Getty Images

В среду, 5 апреля, на Камп Ноу состоится ответный матч противостояния 1/2 финала Кубка Испании-2022/23, в котором сойдутся Барселона и Реал.

После первой встречи в Мадриде у каталонского клуба будет небольшое преимущество благодаря минимальной выездной победе со счетом 1:0.

Ответный матч пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. 

Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона - Реал

В повторном кубковом поединке фаворитами встречи являются подопечные Хави. Букмекеры считают, что во второй игре шансов на успех больше имеют "блаугранас".

Прогноз букмекеров на матч Барселона - Реал:

  • победа Барселоны - 2,28
  • ничья - 3,58
  • победа Реала - 3,26

По мнению букмекеров, во второй игре национального турнира можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,92.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,67. 

На общий успех в противостоянии аналитики выделяют фаворитом именно Барселону. Шансы на проход в финал турнира у каталонской команды составляют - 1,24, а успех мадридцев оценивается в 4,10.

Статистика противостояния Барселона - Реал

Реал и Барселона имеют огромную историю личных противостояний, которые проходили в рамках национальных турниров, так и на международной арене. Всего команды провели между собой 287 матчей, по итогам которых лучшую статистику имеет каталонский клуб.

Барселона - Реал
120  Победы  105
62   Ничьи   62
499  Голы  463

В последний раз команды встречались между собой 19 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Каталонский клуб благодаря голу в компенсированное к матчу время вырвал победу со счетом 2:1.

Барселона - Реал 2:1

Голы: Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9 (аг).

Барселона: тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде - Роберто (Кессье, 77), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Торрес, 83), Левандовски, Гави (Фати, 90+1).

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менди, 62) - Модрич (Чуамени, 76), Камавинга (Себальос, 76), Кроос (Родриго, 62) - Вальверде (Асенсио, 76), Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Рафинья, Роберто, Бальде, Фати - Начо, Модрич, Себальос.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Барселона - Реал Мадрид, которая стартует в 22:00 по киевскому времени.

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