Барселона - Реал: прогноз на ответный матч 05.04.2023 Кубка Испании
В среду, 5 апреля, на Камп Ноу состоится ответный матч противостояния 1/2 финала Кубка Испании-2022/23, в котором сойдутся Барселона и Реал.
После первой встречи в Мадриде у каталонского клуба будет небольшое преимущество благодаря минимальной выездной победе со счетом 1:0.
Ответный матч пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона - Реал
В повторном кубковом поединке фаворитами встречи являются подопечные Хави. Букмекеры считают, что во второй игре шансов на успех больше имеют "блаугранас".
Прогноз букмекеров на матч Барселона - Реал:
- победа Барселоны - 2,28
- ничья - 3,58
- победа Реала - 3,26
По мнению букмекеров, во второй игре национального турнира можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,92.
При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,67.
На общий успех в противостоянии аналитики выделяют фаворитом именно Барселону. Шансы на проход в финал турнира у каталонской команды составляют - 1,24, а успех мадридцев оценивается в 4,10.
Статистика противостояния Барселона - Реал
Реал и Барселона имеют огромную историю личных противостояний, которые проходили в рамках национальных турниров, так и на международной арене. Всего команды провели между собой 287 матчей, по итогам которых лучшую статистику имеет каталонский клуб.
Барселона - Реал
120 Победы 105
62 Ничьи 62
499 Голы 463
В последний раз команды встречались между собой 19 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Каталонский клуб благодаря голу в компенсированное к матчу время вырвал победу со счетом 2:1.
Барселона - Реал 2:1
Голы: Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9 (аг).
Барселона: тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде - Роберто (Кессье, 77), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Торрес, 83), Левандовски, Гави (Фати, 90+1).
Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менди, 62) - Модрич (Чуамени, 76), Камавинга (Себальос, 76), Кроос (Родриго, 62) - Вальверде (Асенсио, 76), Бензема, Винисиус.
Предупреждения: Рафинья, Роберто, Бальде, Фати - Начо, Модрич, Себальос.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Барселона - Реал Мадрид, которая стартует в 22:00 по киевскому времени.