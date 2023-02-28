Реал - Барселона: онлайн-трансляция первого матча Кубка Испании

Команды встретятся в поединке 1/2 финала Кубка Испании-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 2 марта, мадридский Реал и каталонская Барселона встретятся в первом матче 1/2 финала Кубка Испании-2022/23.

Испанские гранды сойдутся за шаг до финала, чтобы определить сильнейшего в очном противостоянии. Полуфинальные игры проходят в два матча, что дает возможность насладиться игрой лучших команд Европы.

Первый матч 1/2 финала будет сыгран в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона

Онлайн-трансляция будет доступна 2 марта в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 2 марта и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

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Кроме того, в Украине поединок Кубка Испании в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна ввидео трансляция встречи.

Напомним, на пути к полуфинальному этапу Реал прошел несколько стадии, выбив Касереньо (1:0), Вильярреал (3:2) и Атлетико Мадрид (3:1). Что касается Барселоны, то подопечные Хави расправились с Интерсити (4:3), Сеутой (5:0) и Реалом Сосьедадом (1:0).

Отметим, во второй паре полуфинала сыграют Осасуна и Ателтик, которые проведут свой первый матч 1 марта.