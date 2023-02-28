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Президент ПСЖ подозревается в похищении человека и пытках

Нассеру Аль-Хелайфи грозят серьезные проблемы.
Сегодня, 16:42
Нассер Аль-Хелайфи
Нассер Аль-Хелайфи

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи может оказаться за решеткой из-за громких обвинений.

Как сообщает издание L'equipe, ссылаясь на источники в Парижском суде, в понедельник назначили трех суддей для расследования обвинений в адрес Аль-Хелайфи.

Речь идет о возможном похищении и пытках над французско-алжирским лоббистом Тайеба Бенабдеррахмана. Досудебное расследование этого происшествия было начато в январе этого года после подачи жалобы.

Бенабдеррахмана в своем заявлении осудил арест, которому он подвергся в январе 2020 года в Катаре и утверждает, что его подвергали пыткам. Затем он якобы подписал протоколы о конфиденциальности и обязался не разглашать о случившемся, а также не предоставлять доказательства, свидетельствующие о вине Аль-Хелайфи.

Вероятно, речь идет об информации по организации ЧМ-2022 и вопросам, касающихся телевизионных прав. Глава группы BeIn Media и президент ПСЖ подозревались в том, что договаривались "за спиной ФИФА". Оба мужчины были оправданы по этому делу в Швейцарии в октябре 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, о том что защитник ПСЖ подозревается в изнасиловании.

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