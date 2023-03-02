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Уткин - о словах Дзюбы: Удивительно глупый человек

Российский журналист раскритиковал соотечественника за идиотские высказывания.
Сегодня, 20:22
Василий Уткин / Чемпионат
Василий Уткин / Чемпионат

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин выразил недовольство словами форварда Локомотива Артема Дзюбы, который поддержал войну в Украине.

"Я понял, почему у Артема Дзюбы такая долгая и успешная карьера – карьера у него безусловно успешная, это имя останется в истории российского чемпионата и российского футбола.

Он удивительно глупый человек. Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное – не воспринимать всерьез никакие угрозы. У него есть он сам, и он сам в себя бесконечно верит. Огромное число футболистов являются людьми по-настоящему творческими, склонны к рефлексии, преувеличению, они мнительны, а вот Дзюба – нет, понимаете? Он из какой-то твердой породы дерева.

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Что удивительно, практически любая цитата Дзюбы отдельно выглядит как более-менее нормальное высказывание. Но если смотреть по всему интервью, то это действительно футбольный такой Оскар Кучера. Главное, что у него мнение есть по любому вопросу, и главное, что оно, как правило, противоречит мнению, высказанному чуть ранее.

Я читал, что у страуса эму оперативная память 24 часа – если он встретил вас вчера, сегодня может уже не вспомнить. В данном случае, вы уж меня извините, но оперативная память Дзюбы приближается к оперативной памяти золотой рыбки. Аквариумная золотая рыбка – это не та, которая выполняет желания, а та, которая вообще ни хера не помнит", – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

Напомним, 24 февраля 2022 года, в 5 часов утра россия напала на Украина и ее земли. владимир путин назвал вторжение на территорию суверенного государства "специальной военной операцией" с целью "демилитаризации и денацификации Украины".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война Артем Дзюба Василий Уткин

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