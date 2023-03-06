Неймар выбыл до конца сезона

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар выбыл на несколько месяцев, а значит пропустит остаток текущего сезона, сообщает официальный сайт ПСЖ.

Игрок получил травму правого голеностопа. После обследования специалисты предложили бразильцу пройти операцию, чтобы изежать рецидивов в будущем.

Неймар дал согласие, и в ближайшие дни нападающему проведут операцию по восставновлению связок в одной из клиник в Дохе.

Ожидается, что Неймар вернется к тренировкам в общей группе не ранее, чем через три месяца при самом оптимальном сценарии.

В этом сезоне бразилец провел 20 матчей в рамках Лиги 1, в которых отличился 13-ю голами.

Напомним, что ранее сложную операцию перенес и украинский спортсмен Александр Абраменко.