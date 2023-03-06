iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неймар выбыл до конца сезона

Бразильцу предстоит непростая операция.
Сегодня, 19:23
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар выбыл на несколько месяцев, а значит пропустит остаток текущего сезона, сообщает официальный сайт ПСЖ.

Игрок получил травму правого голеностопа. После обследования специалисты предложили бразильцу пройти операцию, чтобы изежать рецидивов в будущем.

Неймар дал согласие, и в ближайшие дни нападающему проведут операцию по восставновлению связок в одной из клиник в Дохе.

Ожидается, что Неймар вернется к тренировкам в общей группе не ранее, чем через три месяца при самом оптимальном сценарии.

В этом сезоне бразилец провел 20 матчей в рамках Лиги 1, в которых отличился 13-ю голами.

Напомним, что ранее сложную операцию перенес и украинский спортсмен Александр Абраменко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

Статьи по теме

Мбаппе назвал одну из главных целей в своей карьере Мбаппе назвал одну из главных целей в своей карьере
Месси совершил тысячу результативных действий в клубной карьере Месси совершил тысячу результативных действий в клубной карьере
ПСЖ переиграл Нант в голевой перестрелке ПСЖ переиграл Нант в голевой перестрелке
Мбаппе - лучший бомбардир в истории ПСЖ Мбаппе - лучший бомбардир в истории ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне
Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина20:25
Супряга попал в ДТП накануне матча с Ингульцом
Евро-202419:52
"Верю в Коноплянку": Ротань объяснил свой выбор игроков, вызванных в сборную Украины
Формула 119:47
Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при
Европа19:23
Неймар выбыл до конца сезона
Украина19:12
УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура
Формула 118:35
Окон повторил рекорд Мальдонадо по количеству штрафов
Украина18:20
Возвращение старых знакомых и странный "игнор": анализируем сборную Украины Ротаня
Европа18:06
Учасника ЧМ-2022 отстранили из клуба за поддержку росии
Украина17:35
Трубин признан лучшим игроком Шахтера в феврале
Теннис17:32
Костюк стала седьмой украинкой, которая выигрывала WTA
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK