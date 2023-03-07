Директор Реала в ближайшее время встретится с отцом юного таланта Боруссии Дортмунд
Беллингем становится на шаг ближе к трансферу в мадридский клуб.
В ближайшее время отец хавбека Боруссии Дортмунд Джуда Беллингема обсудит с Реалом возможный трансфер сына. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
Директор "сливочных" Хуни Калафат проводет встречу в лондонском отеле Chelsea Harbor. В ходе разговора представитель мадридцев должен представить проект клуба.
Беллингема рассматривают в качестве возможной замены полузащитникам Луке Модричу и Тони Кроосу. Потенциальная сумма трансфера составит более 100 млн евро.
В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина четыре гола и четыре ассиста в 22 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что игрок Реала готов перебраться в Барселону.