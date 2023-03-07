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Игрок Реала готов перебраться в Барселону

Марко Асенсио может пойти на скандальный переход.
Сегодня, 11:06
Маркo Асенсиo / Getty Images
Маркo Асенсиo / Getty Images

Вингер мадридского Реала Марко Асенсио готов перебраться в каталонскую Барселону.

Как сообщает издание Sport, испанец не доволен количеством игрового времени в стане "сливочных".

Также его разозлило то, что в недавнем матче против Бетиса он готовился к выходу на поле в течении 30 минут, но так и не появился в игре.

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Источник отмечает, что Асенсио намерен выслушать предложение от каталонцев, котмрые заинтересовались им в ноябре прошлого года.

Стоит сказать, что контракт футболиста с Реалом истекает уже следующим летом, поэтому "сине-гранатовым" он может достаться бесплатно.

Напомним, на нашем сайте вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Марко Асенсио

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