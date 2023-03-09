"Мой муж - х**": супруга Кайла Уокера прокомметировала недавний скандал

Кажется, в этот раз футболист серьезно влип.

Супруга Кайла Уокера Энни Килнер впервые, хоть и не публично, прокомментировала недавний скандал с участием ее супруга.

Напомним, защитник Манчестер Сити был замечен в одном из баров в нетрезвом состоянии. Уокер приставал к девушкам, вел себя довольно откровенно и даже демонстрировал присутствующим свои гениталии.

Женщина до сих публично не комментировала произошедшее, однако различные источники утверждают, что скоро в жизни Кайла произойдут перемены.

Утверждается, что Энни знала о характере Уокера, когда выходила за него замуж. За прошедшие годы она не раз закрывала глаза на его измены, но после последнего раза пообещала отобрать у него половину всего, если тот опять натворит дел.

И вот случился скандал в Манчестере, The Sun утверждает, что женщина побаивается полноценного раследования, ведь тогда ей дейстивтельно придется выгнать супруга, а это может плохо повлиять на их детей.

В связи с произошедшим Энни опубликовала на Instagram загадочное сообщение, а затем удалила его. Оно гласило: "Наступает время, когда нужно перестать пересекать океаны ради людей, которые не готовы прыгать по лужам ради тебя".

А после этого в личном разговоре со своими друзьями назвала Кайла х****.