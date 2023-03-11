Кейн догнал Агуэро по количеству сезонов с 20+ голами

До легенды английского футбола осталось совсем немного.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн догнал экс-игрока Манчестер Сити Серхио Агуэро по количеству сезонов с 20-ю и более забитыми голами.

11 марта лондонский клуб встречался с Ноттингем Форест и обыграл его со счетом 3:1. 29-летний Кейн отличился дублем, это были его 19-й и 20-й гол в текущем сезоне в рамках АПЛ.

Таким образом англичанин повторил достижение Серхио Агуэро, который тоже забивал более 20-ти мячей в шести разных сезонах.

Абсолютным рекордсменом по этому показателя является легендарный английский форвард Алан Ширер. На его счету 7 сезонов.

В следующем сезоне Харри Кейн может сравняться и с Ширером, если не утратит свои бомбардирские навыки. Они, кстати, могут пригодиться ему в новом клубе.