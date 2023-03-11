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Несмотря на ассист, Мудрик получил невысокие оценки

Однако украинец смотрелся намного лучше, чем раньше.
Сегодня, 22:52
Михаил Мудрик / ChelseaFC
Михаил Мудрик / ChelseaFC

Михаил Мудрик отметился первым результативным действием за Челси, однако авторитетные порталы все равно невысоко оценили старания украинца.

Вингер наконец провел на поле почти полный матч, пока не был заменен на 82-й минуте. Однако за это время успел отметиться незасчитаным голом и голевой передачей.

Портал WhoScored оценил действия Мудрика в 6,9, а SofaScore и вовсе выдал украинцу лишь 6,5. При этом из 11 стартовых игроков Челси хуже оценка лишь у Жоау Фелиша.

За свои чуть более 80 минут Михаил сделал 37 касаний, отдал 17 точных пасов, 15 раз потерял мяч и один раз его выиграл.

Однако стоит отметить, что главный тренер лондонцев Грэм Поттер использовал Мудрика не на родной позиции, хотя это и дало свои плоды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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Дебютный голевой пас Мудрика в обзоре матча Лестер - Челси 1:3
Дебютный голевой пас Мудрика в обзоре матча Лестер - Челси 1:3

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