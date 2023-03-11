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Лестер - Челси 1:3 видео голов и лучших моментов матча 11.03.2023

Вашему вниманию видео голов и видеообзор поединка английской Премьер-лиги.
Сегодня, 20:35
Мудрик помог Челси обыграть Лестер / Getty Images
Мудрик помог Челси обыграть Лестер / Getty Images

В субботу, 11 марта, Челси в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Лестером.

Подопечные Грэма Поттера сумели обыграть соперника со счетом 3:1, а непосредственно к победе своей команды приложился украинец Михаил Мудрик, записавший на свой счет первое результативное действие в составе лондонцев.

Челси открыл счет в матче на 11-й минуте после точного удара Бена Чилуэлл, но Лестеру удалось отыграться усилиями Патсона Дака. Тем не менее в компенсированное к первому тайму время Кай Хаверц снова вывел гостей вперед.

Мудрик вышел на этот поединок в стартовом составе и на 75-й минуте отличился голом, но он был отменен из-за офсайда. Впрочем, спустя несколько минут украинец ассистировал Маттео Ковачичу, который установил окончательный результат встречи.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Лестер - Челси в 27-м туре АПЛ:

Лестер - Челси 1:3

Голы: Дака, 39 - Чилуэлл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78

Лестер: Уорд - Перейра, Суттар, Фас, Кастань - Амарти (Тете, 66), Менди (Сумаре, 66) - Ихеаначо (Варди, 76), Мэддисон (Эванс, 90), Дьюсбери-Холл - Дака (Барнс, 66)

Челси: Аррисабалага - Фофана (Бадиашиль, 86), Кулибали, Кукурелья - Лофтус-Чик (Чалоба, 73), Фернандес, Ковачич, Чилвелл - Хавертц, Фелиш (Галлахер, 46) - Мудрик (Чуквуэмека, 82)

Предупреждения: Фас (19, 87), Перейра (51) - Фофана (13), Кукурелья (31)

Удаление: Фас, 87 (вторая желтая).

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