В выдвинутых против Барселоны обвинениях нет никаких доказательств

Все дело может развалиться, не начавшись.

10 марта прокуратура Испании подала иск на Барселону, Хосе Марию Энрикеса Негрейру, Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и других бывших руководителей клуба по делу о судьях и корупции.

Однако при этом в обвинениниях нет никаких доказательств относительно нарушений Барселоны или кого-либо из фигурантов дела, утверждает Marca.

"В иске нет ни одного доказательства или указания на то, что Барселона покупала судей. На сегодняшний день это лишь домыслы. Без доказательств вынести какое-либо наказание невозможно", – убежден юрист Фелипе Изквьердо.

Такого же мнения и другие юристы, опрошенные изданием. Пока прокуратура не подкрепит иск серьезными доказательствами,обвинения не имеют силы.

Да, каталонский клуб платил Негрейры. Да, цена на указанные Барселоной услуги очевидно завышена. Но при этом истинную цель всех этих платежей доказать невозможно.