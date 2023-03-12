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Глейзеры решили отложить продажу МЮ до лета

Их не устраивают предложения покупателей.
Сегодня, 14:04
Аврам и Джоэл Глейзеры / Getty Images
Аврам и Джоэл Глейзеры / Getty Images

Семья Глейзеров решила отложить продажу Манчестер Юнайтед до открытия трансферного окна.

Несмотря на то, что ранее озвучивалось желание продать клуб до конца апреля, теперь Глейзеры намерены подождать.

СМИ связывают это решение с тем, что американцы не получили ни оджного предложения, которое удовлетворяло бы их аппетиты.

Глейзеры раассчитывают получить не менее 5 млрд долларов, однако что шейх Аль-Джассим, что сэр Редклифф предалагают несколько меньшие суммы.

При этом подчеркивается, что клуб все еще продается, просто теперь это не такое срочное дело, Глейзеры готовы немного подождать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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