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Защитник Баварии передумал покидать клуб

Барселоне придется искать другой вариант.
Сегодня, 11:15
Бенджамен Павар / Getty Images
Бенджамен Павар / Getty Images

Защитник мюнхенской Баварии Бенджамен Павар принял решение остаться в немецком клубе, сообщает Sky Sports.

Напомним, что ранее француз хотел попробовать свои силы в другом клубе. СМИ активно связывали его с испанскими грандами и Манчестер Юнайтед.

Более того, некоторое время даже считалось, что представители Павара пообещали Барселоне, что игрок будет играть за каталонский клуб.

Тем не менее сейчас сообщается, что игрок и его агент склоняются к тому, чтобы продлить контракт с Баварией. Напомним, что текущий контракт игрока истекает летом 2024 года.

Напомним, что ранее мюнхенский клуб выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Бенджамен Павар

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