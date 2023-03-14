Защитник Баварии передумал покидать клуб
Барселоне придется искать другой вариант.
Защитник мюнхенской Баварии Бенджамен Павар принял решение остаться в немецком клубе, сообщает Sky Sports.
Напомним, что ранее француз хотел попробовать свои силы в другом клубе. СМИ активно связывали его с испанскими грандами и Манчестер Юнайтед.
Более того, некоторое время даже считалось, что представители Павара пообещали Барселоне, что игрок будет играть за каталонский клуб.
Тем не менее сейчас сообщается, что игрок и его агент склоняются к тому, чтобы продлить контракт с Баварией. Напомним, что текущий контракт игрока истекает летом 2024 года.
Напомним, что ранее мюнхенский клуб выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов.