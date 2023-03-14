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Каннаваро рассказал, какое преимущество есть у Кварацхелии перед Марадоной

Против Диего раньше играли совершенно иначе.
Сегодня, 16:39
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Легендарный защитник сборной Италии Фабио Каннаваро считает, что у вингера Наполи Хвичи Кварацхелии есть некоторое преимущество перед легендой клуба Диего Марадоной.

Напомним, что грузинский игрок демонстрирует феноменальные результаты в текущем розыгрыше Серии А, за что фанаты сравнивают его с легендарным аргентинцем.

Однако Каннаваро уверен, что Хвича настолько хорош, поскольку современные правила футбола оберегают его от соперников.

"В современном футболе у него есть преимущество, потому что защитники мало что могут с ним сделать: нельзя придержать его за шорты, дотронуться до него. Как только кто-то дотронется до его футболки, тут же получит предупреждение, а тот, кто ударит его по ноге, будет удален.

Вспомните, как относились к Марадоне: он был великолепен, и против него играли словно убийцы, зная, что все это сойдет с рук", - приводит слова Фабио Calcio Napoli.

Однако при этом итальянец все равно считает, что грузин - великолепный игрок, который умеет в одиночку решать моменты.

"Кварацхелия – феномен, если позволить ему получить мяч, он уничтожит вас. У него появляется осознание собственной силы, это можно понять по тому, как он двигается: он долгое время остается один, а затем принимает мяч впереди – и как его остановить?", - сказал Каннаваро.

Напомним, что ранее Хвича Кварацхелия поддержал протестующих в родной стране.

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