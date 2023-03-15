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Экс-защитник молодежной сборной Украины получил вызов в другую европейскую сборную

Владислав Бабогло будет выступать за Молдову.
Сегодня, 18:50
Владислав Бабогло / fco.com.ua
Владислав Бабогло / fco.com.ua

Защитник Александрии Владислав Бабогло определился со сборной, за которую будет выступать на взрослом уровне.

Уроженец молдавского села Копчак, выступавший за сборную Украины U-21, все же выбрал национальную команду своей исторической родины.

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В интервью пресс-службе сборной Молдовы Бабогло признался, что всегда приезжал на новогодние праздники в свое родное село.

Ко мне обратился технический штаб Молдовы с предложением играть. Я пообщался со своей семьей, с родными и решил пойти на это приглашение. После этого я поговорил с селекционером Сергеем Клещенко, и мы прекрасно поняли друг друга. 

Я хочу поблагодарить Федерацию футбола Молдовы за то, что она предоставила мне шанс играть за национальную сборную, и я хочу пообещать всем, тренеру, одноклубникам и болельщикам, что я буду отдаваться на поле в каждом матче, потому что я хочу помочь моя команда.

Республика Молдова для меня не чужая. Я здесь родился, у меня здесь много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в свое родное село Копчак. Я особенно люблю проводить Рождество в сельской местности, и каждый год я приезжал в Копчак...", - заявил молдованин.

Стоит сказать, что центрбэк провел 7 матчей за сборную Украины U-21, в которых отметился одним голом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина молдова

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