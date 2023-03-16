Ливерпуль лишился своего хавбека до конца сезона

Стефан Байчетич больше не сможет помочь своей в команде в этом сезоне, полузащитник выбыл из-за травмы.

О том, что 18-летний игрок не сыграет с Реалом стало известно перед матчем. Главный тренер мерсисайдцев Юрегн Клопп заявил, что у хавбека повреждена приводящая мышца.

Напомним, что испанец дебютировал за Ливерпуль в этом сезоне, а в феврале стал самым молодым игроком в истории клуба в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.

"К сожалению, я получил травму, из-за которой не смогу выйти на поле до конца сезона.

Очень грустно прощаться с этим замечательным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола. Это сделает меня сильнее физически и психологически.

Также хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении сезона. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо", – написал Байчетич в Инстаграме.

Напомним также, что Ливерпуль проиграл Реалу и вылетел из Лиги чемпионов.