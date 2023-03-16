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Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 13.03.2023

На ISPORT.ua доступно видеообзор самых ярких событий поединка.
Сегодня, 00:26
Реал - Ливерпуль / Getty Images
Реал - Ливерпуль / Getty Images

В среду, 15 марта, в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на своем поле принимает Ливерпуль.

В первом тайме команды создали серию моментов, однако к голу были ближе подопечные Карло Анчелотти.

После перерыва "сливочные" сумели отличиться, а автором гола стал Карим Бензема, который воспользовался передачей Винисиуса.

В концовке Ливерпуль мог сравнять, но не избежал поражения, - 0:1.

Вашему вниманию обзор матча Реал - Ливерпуль:

Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
Голы: Бензема, 78

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 86), Милитао, Рюдигер, Начо - Модрич (Себальйос, 81), Камавинга, Кроос (Чуамени, 84) - Вальверде, Бензема (Родриго, 82), Винисиус (Асенсио, 84).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Э. Робертсон (Цимикас, 90+1) - Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо - Салах, Жота (Эллиотт, 57), Нуньес (Фирмино, 57) - Гакпо (Карвалью, 90+2).

Предупреждения: Цимикас


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Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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